ABD basınından 14 Mayıs seçim analizi

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, dünya basını da seçim sürecindeki Türkiye'yi takip ediyor. ABD merkezli The New York Times'da "Kılıçdaroğlu, Erdoğan ile yarışta sade vatandaş söylemine bel bağlıyor" başlığı ile yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşılaştırıldı.

'Erdoğan sandıkta daha savunmasız'

Anketlere işaret edilen analizde, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimler, Türkiye'yi yeniden şekillendirebilir çünkü anketler, Erdoğan'ın sandıkta diğerlerinden daha savunmasız olduğunu gösteriyor" denildi. Artan enflasyonun ve hayat pahalılığının 'seçmenleri kızdırdığını' yazan The New York Times, 6 Şubat depremlerine de değindi:

"Şubat ayında Türkiye'de 50 binden fazla insanın ölümüne neden olan yıkıcı depremler, yanıtın yavaş verilmesine yönelik öfkeye yol açtı ve hükümetin gevşek inşaat uygulamalarını engellememesinin ölü sayısını artırıp artırmadığına ilişkin soruları gündeme getirdi."

Gazeteye konuşan Brookings Enstitüsü'nden Türkiye araştırmacısı Aslı Aydıntaşbaş, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın antitezidir" dedi. Kılıçdaroğlu'nun 'birleştirici olma sözü verdiğini' söyleyen Aydıntaşbaş, “Erdoğan'ın güçlü siyasi saldırganlığına göre, o tatlı dilli bir beyefendi" ifadelerini kullandı.

'Beyaz Saray ve Buckıngham Sarayı'ndan daha büyük'

Kılıçdaroğlu'nun ekonomik anlamda alçakgönüllü olduğunu yazan The New York Times'da, Beştepe'den de bahsedildi: "Kılıçdaroğlu'nun ekonomik alçakgönüllülüğü onu, Beyaz Saray, Kremlin ve Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir başkanlık sarayı için yüz milyonlarca dolar harcayan ve gösterişli bir tavır sergileyen Erdoğan'dan ayırıyor."

Kaynak: Gazete Duvar