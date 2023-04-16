Atina F-35’ler için üs hazırlıyor

Başbakan Kiriakos Miçotakis liderliğinde 29 Mart’ta yapılan Dışişleri ve Savunma Konseyi toplantısında, yeni savaş jetlerinin ülkenin güneyindeki Mora Yarımadası’nın doğusundaki Andravida Hava Üssü’nde konuşlandırılmasının ele alındığı ortaya çıktı. Yunan basınına göre toplantıda bu adıma yeşil ışık yakıldı.

Atina’nın Washington’a ilettiği niyet mektubuna henüz dönüş olmadı ancak olası satış kararının Yunanistan’da 21 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde alınması ve ilk uçakların 2028’de teslim edilmesi bekleniyor.

Bu arada Başbakan Miçotakis, Parapolitika gazetesine verdiği demeçte, sandıktan birinci çıkması halinde Türkiye ile diyaloğa başlayabileceklerini kaydetti. Ege ve Doğu Akdeniz’deki tek anlaşmazlığın deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu söyleyen Kiriakos Miçotakis, “Egemenlik ile ilgili konular herhangi bir görüşmenin kapsamı dışındadır. Bu konular teraziye konmaz” dedi.

Kaynak: Hürriyet