İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün Silahlı Kuvvetlerin komutanları ve üst düzey askeri yetkilileri ile bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede silahlı kuvvetlerini İran'ın güçlü kaleleri olduğunu söyledi.

Silahlı kuvvetlerin sürekli ilerlemelerinden memnuniyetini dile getiren Ayetullah Hamanei, "Hiçbir düzeyde güç ve ilerleme ile yetinmeyin ve durmadan ilerleyin" dedi.

Ayetullah Hamanei, zayıf unsurların sözlerine ve olası eylemlerine atıfta bulunarak, "Bu tür hareket ve sözlere odaklanmamalıyız; asıl tasarımcılar ve perde arkasındakileri görmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Düşmanın uzun vadeli planlarına odaklanma gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, silahlı kuvvetlerin üst düzey komutanlarına seslenerek, "Mantıklı hareket edilirse, düşmanın hesaplamaları bozulabilir" diye kaydetti.

ABD'nin yaklaşık yirmi yıl önce İran'ın doğusunda ve batısında başlattığı savaşlara değinen Ayetullah Hamanei, "Amerikalıların Irak ve Afganistan'da çıkarları vardı ama nihai hedefleri İran'dı. Ancak İslam Devrimi'nin temellerinin çok sağlam olması nedeniyle hedeflerinde başarısız oldular." ifadelerinde bulundu.

Siyonist rejimin içinde bulunduğu durumu da bu başarısızlıklara örnek olarak gösteren Ayetullah Hamanei, "Siyonist rejimin geçen yıl Ramazan ayında Filistin'e yönelik saldırısı dünyada belli bir tepki görmedi ancak bu yıl, rejimin cinayetlerine karşı ABD ve İngiltere'de bile gösteriler yapılıyor." dedi.