Ramazan Bayramı namazı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin imamlığında Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Musalla Camii'nde eda edildi.

Ayetullah Hamanei, Ramazan ayının son Cuması olarak bilinen Dünya Küdüs Günü yürüyüşlerine değinerek, "Küdüs Günü İran milletinin mücadele günüdür. Bu yürüyüşlere birçok ülke de eşlik etti" dedi.

Ayetullah Hamanei, kudüs Günü'nü düşmana bir 'darbe' olarak nitelendirdi.

Yüce Devrim Lideri, "Mübarek Ramazan ayının özelliklerinden biri de iradeyi güçlendirmesidir. Güçlü bir irade ile ülkenin sorunları çözülebilir. Bugünün önemli stratejisi, sorunların çözümüne ve yetkililer arasında koordinasyona odaklanmaktır." ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, "Geçmişte düşmanlar sömürgecilikle ülkelere girerdi. Bugün bu taktik başarısız oldu ve düşmanlar askeri güçle hiçbir şey yapılamayacağını anlayınca stratejilerini değiştirdiler" ifadelerinde bulundu.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, "Düşmanın yöntemlerini bilmek konusunda güncel olmalıyız. Düşmanlar 10 yıl önce yaptıklarını bugün yapmayabilirler. Bu yöntemleri iptal etmenin bir yolunu bulmalıyız." diye kaydetti.

Düşmanın, İran milletinin birlik ve bütünlüğüne karşı olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, düşmanların farklı görüş ve zevklerden dolayı insanların birbiriyle savaşmasını istediğini söyledi.