The Observer: Erdoğan daha kırılgan görünüyor

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian/Observer'de "Erdoğan daha kırılgan görünüyor" başlıklı bir yazı kaleme alındı. Gazete, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış politikalarına dikkat çekerek, seçime ilişkin süreci değerlendirdi.

Gazete, Erdoğan'ın, geçtiğimiz günlerde canlı yayında geçirdiği rahatsızlığa ilişkin, "Gerçek ne olursa olsun, bu olay, Türk hayatının neredeyse her alanına hakim olan, iç, güvenlik ve dış politikayı kişisel olarak dikte eden otoriter bir figürün bir hesaplaşma ve değişim zamanının geldiğine dair artan bir duyguya katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

"Kürt vatandaşların, Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık beşte birini temsil ettiği" belirtilen yazıda, "Yedi yıl önce sahte terör suçlamalarıyla hapse atılan Selahattin Demirtaş'ın partisi HDP'nin, ağırlığını muhalefet ittifakının arkasına koymasıyla seçimlerde belirleyici olabilecek bir başka değişim yaşandı" denildi.

"Halkın tepkisini engelleyemedi"

Seçimin "kilit" noktalarından birinin "ekonomi" olduğu ifade edilen yazıda, "olağanüstü yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı krizi"ne dikkat çekilerek, "Herkesi etkileyen bu tür sorunlar, iktidar partisinin geleneksel olarak dayandığı kırsal tabanı zayıflatabilir. Depremlere hükümetin yetersiz kaldığı algısı ve devletin göz yumduğu yolsuz inşaat uygulamalarına duyulan öfke de birçok seçmeni etkileyebilir" denildi.

Anayasal değişikliklere dikkat çekilen yazıda, "Erdoğan tarafından yapılan ve kendisine geniş yürütme yetkileri veren anayasal değişiklikler, ülkenin sorunlarından birinci derecede ve kişisel olarak sorumlu tutulduğu anlamına geliyor. Bağımsız eleştirmenleri ve medyayı susturmaya yönelik agresif çabaları halkın tepkisinin artmasını engelleyemedi" ifadeleri kullanıldı.

"İslamişlerme, artık gr tepiyor"

"Erdoğan'ın İslami inançlarından kaynaklanan, kadının temel rolünün çocuk yetiştirmek ve ev kadını olması gerektiği yönündeki ısrarı"nı hatırlatan gazete, "Daha önce başörtüsü yasağını kaldırmasını memnuniyetle karşılayan ancak didaktik davranışlarına kızan daha yaşlı, daha muhafazakar kadınların yanı sıra genç seçmenleri de yabancılaştırma tehdidi oluşturuyor" yorumunda bulundu.

Erdoğan'ın, toplumu "İslamileştirme" politikalarını "Atatürk'ün laik mirasını ortadan kaldırma çabasının bir parçası" olarak nitelendiren gazete, bu politikaların da "artık geri teptiğini" yazdı.

Yazıda, Erdoğan'ın dış politikası değerlendirilerek, "Erdoğan, Suriye ve Irak'a müdahaleleri, otoriter bir lider olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kur yapması ve son olarak İsveç'in NATO'ya katılma teklifini fiilen veto etmesi nedeniyle uluslararası arenada dost ve müttefiklerini sık sık kızdırdı" denildi.

Kaynak: Cumhuriyet