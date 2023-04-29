Rusya'dan Astana görüşmelerine ilişkin açıklama

Bugün New York’ta konuşan Verşinin, "Düzenli olarak üst düzey Astana formatındaki toplantılar yapılıyor ve bir sonraki toplantının bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanıyor ancak henüz kesin bir tarih yok." dedi

Astana formülünün çok etkili olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu kapsamda bakanlar düzeyinde ve katılımcı ülkelerin özel temsilcileri düzeyinde çeşitli toplantılar yapıldığını söyledi.

SANA'da yer alan bilgiye göre Verşinin, "Bu formülün, Suriye’deki krizin çözümü ve genel olarak bölgedeki çözüme yönelik istikrar açısından önemli bir faktör olduğunu her zaman görüyoruz." ifadesini kullandı.

Rus yetkili Suriye ile ilgili olarak, öncelikle bölgedeki diğer ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye ilişkin olumlu gelişmelerin ortaya çıktığını ve bunun memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.