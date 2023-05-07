İran'daki Türk seçmenler sandık başına gitti

İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerinde, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

İran'da ikamet eden Türk seçmenler sandık başına gitti.

Cuma günü 5 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün saat 21.00'de sona erecek.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre, İran'da yaşayan bin 592 Türk vatandaşı bu seçime katılabilir.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek.