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7 May 2023 11:30

İran'daki Türk seçmenler sandık başına gitti

İran'daki Türk seçmenler sandık başına gitti

İran'da ikamet eden Türk vatandaşları, Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerinde sandık başına gitti.

İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerinde, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

İran'da ikamet eden Türk seçmenler sandık başına gitti.

Cuma günü 5 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi bugün saat 21.00'de sona erecek.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre, İran'da yaşayan bin 592 Türk vatandaşı bu seçime katılabilir.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek.

News Code 1909131

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