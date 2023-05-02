  1. Ekonomi
2 May 2023 17:12

İsveçreli şirketten müşterilerine TL uyarısı

İsveçreli şirketten müşterilerine TL uyarısı

Türkiye'de seçimlere sayılı günler kala, İsviçreli Swisquote risklerini azaltmaları için müşterilerine seçin öncesi Türk lirası pozisyonlarını kapatma çağrısında bulundu.

İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.

Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1909040

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