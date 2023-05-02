İsveçreli şirketten müşterilerine TL uyarısı

İsviçreli bankacılık hizmetleri şirketi, müşterilere gönderilen ve Bloomberg tarafından görülen bir nota göre müşterilerine, 14 Mayıs’taki Türkiye seçimlere yönelik riskleri azaltmak için 5 Mayıs’tan itibaren lira işlemlerini askıya alacağını bildirdi.

Bloomberg'in haberine göre yazıda, “Bu dönemde piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltmak için, tüm TL pozisyonları 5 Mayıs’a (17:00 CET) kadar kapatmanızı rica ederiz. Swissquote, bu kapanış saatinden sonra kalan tüm açık pozisyonları kapatacak” denildi.

Kurum, 5 Mayıs gün sonundan 15 Mayıs gün sonuna kadar lira ile bağlantılı paritelerde herhangi bir fiyat akışı sağlamayacağını da belirtti.

Kaynak: Sputnik