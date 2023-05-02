ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Hiroşima'da görüşecek

Japonya ajansı Kyodo'nun, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağı duyurulan ABD Başkanı Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve Japonya Başbakanı Kişida ile üçlü zirvede görüşecek.

Yetkili, Hiroşima'da yapılması beklenen zirvenin tarihine ilişkin net bilgi vermedi.

Diğer yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, zirve, G7 Liderler Zirvesi'nin son günü olan 21 Mayıs'ta yapılabilir. Kaynaklar, Biden'ın zirvenin ardından Avustralya'ya gideceğini ifade etti.

Japon ulusal basını, Kişida'nın G7 Zirvesi'nden önce Güney Kore'ye resmi bir ziyaret düzenleyebileceğini ve Yoon'un, G7 Liderler Zirvesi'ne "gözlemci" olarak davet edilebileceğini duyurdu.

Kaynak: AA