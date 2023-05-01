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1 May 2023 09:36

Japonya'da G7 Zirvesi karşıtı gösteri düzenlendi

Japonya'da G7 Zirvesi karşıtı gösteri düzenlendi

Japonya’nın Kyoto kentinde G7 Zirvesi’nin Hiroşima şehirinde yapılmasına karşı bir protesto düzenlendi.

Protestocular Kyoto şehir yönetim binasından Maruyama Parkına kadar bir yürüyüş düzenledi. Eylemciler, 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima’da düzenlenecek olan zirvenin ABD politikasının odağını Çin’den ve Japonya’nın artan askeri bütçesinden kaydırmayı amaçladığını iddia etti.

Gösteriye katılan vatandaşlar “Zirveye hayır! Hiroşima’ya gelmeyin!” şeklinde slogan attılar. G7 Zirvesi’nin 19-21 Mayıs tarihlerinde ABD’nin atom bombası attığı Hiroşima’da yapılacak olması, Asyalı muhalif gazeteciler tarafından tüm dünyayı bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: Aydınlık

News Code 1908999

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