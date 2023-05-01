Japonya'da G7 Zirvesi karşıtı gösteri düzenlendi

Protestocular Kyoto şehir yönetim binasından Maruyama Parkına kadar bir yürüyüş düzenledi. Eylemciler, 19-21 Mayıs tarihlerinde Hiroşima’da düzenlenecek olan zirvenin ABD politikasının odağını Çin’den ve Japonya’nın artan askeri bütçesinden kaydırmayı amaçladığını iddia etti.

Gösteriye katılan vatandaşlar “Zirveye hayır! Hiroşima’ya gelmeyin!” şeklinde slogan attılar. G7 Zirvesi’nin 19-21 Mayıs tarihlerinde ABD’nin atom bombası attığı Hiroşima’da yapılacak olması, Asyalı muhalif gazeteciler tarafından tüm dünyayı bir mesaj olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: Aydınlık