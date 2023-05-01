İran'dan "Azerbaycan" açıklaması: Pratik adımlar atıldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, basın açıklaması yaptı.

Kenani, "Ulusal Fars Körfezi Günü"ne değinerek, "Fars Körfezi, bölgenin ortak tarihi ve kültürel kimliğinin bir parçasıdır. Bu körfeze kıyısı olan Arap ülkeleri ile iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesini ortak güvenliğin sağlanmasında en önemli bir faktör olarak görüyoruz." dedi.

İran'ın dış politikada önceliğin komşu ülkeler olduğunu vurgulayan Kenani, ortak güvenliğin Fars Körfezi ülkeleri başta olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin katılımıyla sağlanabileceğini belirtti.

Kenani, ABD'nin İran petrolü yüklü bir tankere el koymasının ardından İran'dan misilleme yapıldığı yönündeki iddalara ilişkin, "Her yerde İran'ın ulusal menfaatlerinin tehdit edildiğinde eli kolumuz bağlı olmadığını ve en azından misilleme olarak yanıt verdiğimizi gösterdik. Ulusal çıkarlarımız ve vatandaşlarımızın haklarını korumayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İran'ın Katar'ın başkenti Doha'da BM tarafından düzenlenecek Afganistan konulu toplantıya katılacağını belirten Kenani, İran'ı toplantıda ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Hasan Kazımi Kumi'nin temsil edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretine ilişkin Kenani, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret plana göre gerçekleşecek. İran ve Suriye, Batı Asya bölgesinin iki önemli ve etkili ülkesidir. İki ülkenin stratejik ilişkileri özellikle terörle mücadele alanındaki ortak çalışmaları yakın işbirliğinin başarılı örneklerinden biridir. İran ile Suriye arasında yakın işbirliği var. Bu ülke yeniden inşa sürecine girmiştir. Terörle mücadelede Suriye halkı, hükümeti ve ordusunun yanında duran İran, yeniden inşa sürecinde de Suriye’nin yanınd yer alacaktır."

Nasır Kenani, İran ile Afganistan arasındaki su sorununu hakkında, bakanlığın Hirmend Nehri su hakkı konusunu kararlılıkla takip ettiğini ifade ederek, "Su hakkı konusu sadece Afganistan'la değil, Türkiye, Irak, Türkmenistan ve diğer komşularla müzakerelerde ele alınıyor ve her zaman gündemimizde." açıklamasını yaptı.

Lübnan'da devam eden siyasi krize dair Kenani, "Bize göre Lübnan’da sorunları Lübnanlıların kendileri çözebilir. Lübnan'ın dost bir ülkesi olarak siyasi krizin çözümüne yardımcı olmaya hazırız. Yeni cumhurbaşkanı seçimi konusunda Lübnanlı taraflara iç mekanzima çerçecesinde anlaşmalarını tavsiye ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran-Bakü ilişkilerine dair Kenani, İran ile Azerbaycan arasındaki yanlış anlaşılmaları gidermek için bazı pratik adımlar atıldığını aktardı.

Sözcü Kenani sözlerine şöyle devam etti:

"İki ülke arasında varılan mutabakat kapsamında ve özellikle bakanlar arasında yapılan üç tur görüşme sonrası İran ve Azerbaycan medyasında ortamın sakinleştiğine ve yanlış anlaşılmaları gidermek için bazı pratik adımların atıldığına tanık olduk. Diplomat olarak bu sürece iyimserlikle bakıyoruz.

İkili ilişkilerimizi zedelemek için yapılan bazı engellere rağmen ekonomik ilişkilerin iyi yönde ilerlediğine tanık oluk. İran ve Azerbaycan'ın yeni ilişkilere ihtiyacı var. Sürecin doğru şekilde ilerlemesini umuyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Riyad ve Cidde'deki 3 diplomatik temsilciliğinin faaliyete başladığını duyurdu.