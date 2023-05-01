Reisi'den Suriye'ye ilk resmi ziyaret

İran'ın yeni Suriye Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Çarşamba günü (3 Mayıs) Şam'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün Dışişleri Bakanlığı binasında yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretine ilişkin Kenani, şunları kaydetti:

"Bu ziyaret plana göre gerçekleşecek. İran ve Suriye, Batı Asya bölgesinin iki önemli ve etkili ülkesidir. İki ülkenin stratejik ilişkileri özellikle terörle mücadele alanındaki ortak çalışmaları yakın işbirliğinin başarılı örneklerinden biridir. İran ile Suriye arasında yakın işbirliği var. Bu ülke yeniden inşa sürecine girmiştir. Terörle mücadelede Suriye halkı, hükümeti ve ordusunun yanında duran İran, yeniden inşa sürecinde de Suriye’nin yanınd yer alacaktır."

Arapça yayınlanan Vatan gazetesi de konuya ilişkin haberinde, Cumurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinin iki gün süreceğini ve bu bağlamda özellikle ekonomik işbirliği yönünde bir dizi anlaşma imzalanacağını yazmişti.