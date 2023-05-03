Resmi temaslar için Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Hz. Zeynep'in (s.a) Türbesi'ini ziyaret etti.
İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.
Cumhurbaşkanı Reisi, Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından resmi törenle karşılandı.
Karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye lideri ile bir araya geldi.
İbrahim Reisi-Beşar Esad görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
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