İran-Suriye stratejik işbirliği anlaşması imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Suriye Devlet Başkanı Beşar, uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşmasına imza attı.

İranlı ve Suriyeli yetkililer arasında işbirliği ve mutabakat zaptı imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Reisi ile Suriye Devlet Başkanı Esad huzurunda iki ülke yetkilileri arasında 14 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar petrol, enerji, ticaret, mühendislik hizmetleri, konut yapımı, demiryolu ve hava taşımacılığı, serbest ticaret bölgeleri, teknoloji ve inanç turizm ile ilgili işbirliği alanlarını kapsıyor.

İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah Suriye'nin başkenti Şam'a geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Halk Sarayı'nda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılama töreni sonrası Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye lideri ile bir araya geldi.

İbrahim Reisi-Beşar Esad görüşmesinde ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.