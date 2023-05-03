İran, Suriye'ye desteğini yineledi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmede, Suriye hükümeti ve milletinin ve direniş cephesinin teröre karşı kazandığı zaferden memnuniyetini dile getirerek, "Birçok bölgesel ve bölge ötesi değişiklik iki ülkenin kardeşlik ilişkilerini etkileyememiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye hükümeti ve milleti büyük zorluklar yaşadı ve bugün size karşı uygulanan tehdit ve yaptırımlara rağmen bu sıkıntıları atlattığınızı ve galip geldiğinizi söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Suriye'de sürdürülebilir barış, istikrar ve huzurun sağlanmasında İran'ın desteğini ve yardımını vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, "İran terörle mücadelede Suriye hükümetinin ve milletinin yanında olduğu gibi, kalkınma alanında da Suriyeli kardeşlerinin yanında olacaktır." ifadelerinde bulundu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da İran'ın zor ve kritik günlerde Suriye halkı ve hükümetine desteğini takdir ederek, "Suriye hükümeti ve milleti, İranlı kardeşlerinin yardımını unutmayacak" dedi.

Reisi ve Esad ayrıca iki ülkenin ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarını güvence altına almak için "İran ile Suriye arasında kapsamlı uzun vadeli stratejik işbirliği programının" önemini vurguladılar.