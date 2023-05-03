Tahran- Şam ilişkileri en üst düzeyde

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Batı Asya Uzmanı Seyyid Hadi Seyyid Afkahi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Şam ziyaretine değinerek, Tahran ve Şam arasındaki diplomatik ilişkiler en üst düzeyde olduğunu söyledi.

Bölgede önemli bir aktör olarak İran'ın istikrarlı ve etkin rolüne değinen Afkahi, çok kutuplu bir dünya düzeninin kurulmakta olduğunu söyledi.

Afkahi, "Şu anda bir geçiş aşamasındayız, bu nedenle diplomatik ilişkilerimizin yanı sıra ekonomik diplomasi ve kamu diplomasisinin tam bir sistem haline gelmesi için Batı Asya bloğu ve direniş ekseni daha uyumlu olmalı. Elbette bu yönde adımlar atıldı ve hatta Suriyeliler ile aramızda ulusal, stratejik ve uzun vadeli bir belgenin hazırlanmasına yönelik hazırlıkların bir an önce imzalanıp hayata geçirilmesi gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

BAE ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bazı ülkelerin ilişkilerini normalleştirmek istediğini belirten Afkahi, "Geçenlerde Sayın Faysal bin Ferhan'ın Şam'a yaptığı ziyarete ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Sayın Beşar Esad'ı Riyad'da Arap Birliği başkanları konferansına davet etmesine ve ayrıca Sayın Faysal Mikdad'ın Riyad ziyaretine tanık olduk." dedi.

Afkahi, Suriye'nin gaz, petrol ve su rezervleri açısından zengin bir ülke oluğunu ifade etti.

Afkahi, Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin kurulmasının Cumhurbaşkanı Reisi'nin Şam ziyaretinde ele alınacak konulardan biri olduğunu belirtti.

Suriye'de özel sektörün faaliyet yapması gerektiğini ifade eden Afkahi, "Muhtemelen Sayın Raisi'nin Şam ziyareti sırasında İran ile Suudi Arabistan arasında Lübnan'a bir cumhurbaşkanı konusunda anlaşma yapılacak." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyaretinde dikkat çeken Afkahi, "Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid İran ile Suudi Arabistan arasındaki uzlaşmadan çok memnundu ve bu Irak'ın siyasi, psikolojik ve medya atmosferinde açıkça görülüyor." dedi.

