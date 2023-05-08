İran, Umman ile ekonomik işbirliği seviyesini artırmaya hazır

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Umman Sanayi, Tahran'da bulunan Ticaret ve Yatırım Geliştirme Bakanı Bakanı Kays Bin Muhammed El- Yusef ile görüştü.

Muhbir bu görüşmede, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler siyasi ilişkilere uygun olarak gelişmemiştir, bu nedenle iki ülke arasındaki dostane ilişkiler doğrultusunda ekonomik ilişkilerin genişletilmesi için çaba sarf edilmelidir." dedi.

İran ve Umman arasında enerji, sanayi, ilaç ve tıbbi malzeme gibi birçok işbirliği alanına değinen Muhbir, "İran, çeşitli endüstriyel alanlarda büyük ilerleme kaydetti ve Umman ile tüm bu alanlarda işbirliğimizi geliştirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Umman Sanayi, Tahran'da bulunan Ticaret ve Yatırım Geliştirme Bakanı Bakanı Kays Bin Muhammed El- Yusef de ülkesinin İran'la ilişkilerini güçlendirme kararlılığını belirterek, İran'ın endüstriyel gelişimi ve başarılarından şaşırdıklarını ifade etti.

İki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması çağrısında bulunan El- Yusef, "Umarım Umman Kralı'nın yakın gelecekte İran'a yapacağı ziyaretle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir sayfa açılır" dedi.