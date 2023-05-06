Umman ticaret heyeti İran'a geliyor

Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Tanıtım Bakanı Qais Mohamed Al Yousef başkanlığındaki heyetin İran'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Tahran'da bir dizi temaslarda bulunacak olan Ummanlı Bakan'ın İran Expo 2023 Fuarı açılış törenine katılacağı öğrenildi.

Umman heyeti İran Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenmesi planlanan ticaret toplantısına katılacak.

Söz konusu heyet İran'ın bazı üretim ve sanayi merkezlerini de ziyaret edecek.

07-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlekecek “İran EXPO 2023” fuarı ülkenin ihracat potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyor.