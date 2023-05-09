İran ile Türkiye ortak serbest ticaret bölgesi kurcak

Tahran’daki İran İhracat Fuarı’nda (IRAN EXPO 2023) düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hüccetullah Abdulmeleki ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için 18 ülke ile görüşme yapıldığını söyledi.

Abdulmeleki bu konuda Türkiye ile de görüşmelerde bulunduklarını ve son birkaç ayda Türk yetkililerle genellikle çevrimiçi müzakereler yapıldığını belirtti.

İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki,AA'ya yaptığı açıklamada ortak serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin mutabakat metni hazırlandığını ve söz konusu mutabakatın bir iki ay içinde imzalandığını kaydetti.

Abdulmeleki, geçen aylarda Türkiye ile parlamento düzeyinde olumlu yönde görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Türkiye’deki iki serbest ticaret bölgesini ziyaret ettiklerini aktardı.