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8 May 2023 17:06

Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin detayları ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Borrell, "Son dönemde izme kazanan İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki işbirliğini konuştuk. İran'ın bu işbirliğine devam etmesi gerekiyor." dedi.

 Telefon görüşmesinde son günlerde İran'da idam edilen terör örgütü Nidal Hareketi lideri Habib Chaab konusu da ele alındığı öğrenildi.

News Code 1909163

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