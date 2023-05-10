İran Genelkurmay Başkanı, Umman Sultanı ile görüştü

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, resmi ziyaret kapsamında geldiği Maskat’ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Tümgeneral Bakıri görüşmede, dost ve kardeş ülke Umman'a yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı ve olumlu olduğunu söyledi.

Tümgeneral Bakıri, İslam Devrimi Lideri’nin Umman'ı "İran için iyi bir komşu" olarak tanımladığını kaydetti.

Yeni bir düzene girmenin eşiğine gelen dünyanın durumu hakkında Tümgeneral Bakıri, “İleride çok kutuplu bir dünya düzeni oluşacak. Bu düzende dünyanın gücü Batı'dan Asya'ya kayıyor. Bu gelişmeler bölgemizi de etkiledi ve kesinlikle Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve kuzeybatı Hint Okyanusu'nda daha yakın askeri ilişkilere ve güvenliğin sağlanmasına ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

Tümgeneral Bakıri, “İran'ın temel politikalarına göre bölge güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmasıdır. İran ile Umman'ın ortak çalışmaları güvenliği iyi bir şekilde sağlayabilir. İki ülke bölgenin yabancı güçlerinin varlığına ihtiyacı olmadığını kantılayabilir.” ifadelerini kullandı.

Umman'ın Yemen konusunda mantıklı bir politika izlediğini aktaran Tümgeneral Bakıri, Yemen'de adil bir barışın tesisi ve toprak bütünlüğünün korunması yönündeki çabaların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

‘Yakın gelecekte İran’ı ziyaret edeceğim’

Dün gerçekleşen görüşmede Umman Sultanı, “İslam Devrimi Lideri ve İran Cumhurbaşkanına sıcak selamlarımı iletin ve Allah'ın izniyle çok yakın bir gelecekte İran'ı ziyaret edeceğim.” dedi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, iki ülke arasında askeri ve savunma işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Umman Donanmas’ının İran'daki uluslararası deniz tatbikatlarına katılımını vurgulayan Umman Sultanı, “Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanabilir.” diye konuştu.