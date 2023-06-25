İran ve Danimarka dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerle bu ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran ve Danimarka arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için düzenli müzakereler yapılması gerektiğini vurguladı.

İran'ın Ukrayna savaşı karşısındaki tutumunu açıklayan Emir Abdullahiyan, "İran savaşa karşıdır ve bu krizi çözmek için siyasi bir çözüm önermiştir ve savaşta bir tarafın silahlanmasının bölgede tansiyonun artmasına ve istikrarın azalmasına yol açacağına inanmaktadır." dedi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen da İran ile görüşmelerin önemine değinerek, eşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik girişimlerin devam etmesini vurguladı.

Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki siyasi ve konsolosluk istişarelerini güçlendirmek için bir mekanizma kurulması konusunda anlaştılar.