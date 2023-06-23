Fars Körfezi ülkeleriyle işbirliği her zamankinden daha gerekli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya kişisel İnstagram hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Komşuların ülkenin dış politikasındaki önemi ve 13. hükümetin komşuluk politikasını güçlendirme doğrultusunda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sonrası Katar, Umman, Kuveyt ve BAE'yi ziyaret ettim.

Bu ülkelerin yetkilileri ve dışişleri bakanlarıyla yaptığım görüşmeler olumlu ve yapıcı geçti.

İran, Fars Körfezi stratejik bölgesindeki tüm ülkelerin katılımıyla ortak bir diyalog ve işbirliği mekanizması oluşturmanın her zamankinden daha gerekli ve verimli olduğuna inanıyor.

Bu amaçla, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin New York'ta bölge dışişleri bakanları toplantısına ilişkin girişimini memnuniyetle karşılayarak, Fars Körfezi'nin hem kuzey hem de güney yakasındaki tüm ülkelerin katılımıyla "Diyalog ve İşbirliği Meclisi" oluşturulması fikrini gündeme getireceğiz ve yazılı detaylarını yakın zamanda tüm güney komşularımıza sunacağız."