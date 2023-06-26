Emir Abdullahiyan ve Azeri mevkidaşı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Cehyun Bayramov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede siyasi, ekonomik ve konsolosluk ilişkileri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelere değinerek, taraflar arasında sürekli ve yakın istişarenin önemine vurgu yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan, "İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunları çözebilecek ve doğru yola yönlendirebilecek niteliktedir." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Cehyun Bayramovda Emi Abdullahiyan'ın gerilimlerin çözümüne yönelik yapıcı çabalarını takdirle karşılayarak, bu görüşmeyi olumlu değerlendirdi.

Bayramov, iki ülke arasında çeşitli alanlarda doğrudan ilişki yapılmasına vurgu yaparak, yakın gelecekte ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve kalan bazı sorunların çözülmesini temenni etti.

Bu görüşmede ayrıca Kuzey-Güney Koridoru projesi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve Bağlantısızlar Hareketi de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşlar şeklinde iki ülke arasında gelecekteki işbirliği programı ele alındı.