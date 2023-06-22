Bakan Emir Abdullahiyan BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, kültürel ve konsolosluk ilişkiler ele alındı.

Taraflar, özellikle ticari ve ekonomik alanlarda ikili işbirliğini geliştirmek için koordinasyon, planlama ve ortak eylem üzerinde anlaştılar.

Bu görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler gündeme getirildi.

Bakan Emir Abdullahiyan ilaveten BAE Devlet Başkanı'nı İran'ı ziyaret etmeye davet etti.

BAE Devlet Başkanı da bu daveti memnuniyetle karşılayarak Cumhurbaşkanı Reisi'ni BAE'yi ziyaret etmeye avet etti.