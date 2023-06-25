Emir Abdullahiyan ve Lavrov Rusya'daki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkilerle Rusya'nın bazı bölgelerinde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Rusya da dahil olmak üzere tüm ülkelerde hukukun üstünlüğü ilkesini desteklediğini belirterek, ülkelerin iç işlerine dış müdahale yapılmasını eleştirdi.

Emir Abdullahiyan, Rusya'nın iç koşullarını tamamen bir iç mesele olarak değerlendirdi ve Rusya'nın bu aşamayı geçeceğinden emin olduğunu söyledi.

Lavrov ise, Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarına atıfta bulunarak, bu ülkenin toprak bütünlüğü konusunda hukukun üstünlüğünün tam olarak uygulanmasına vurgu yaptı ve Rusya'nın bu durumu hızla aşacağını bildirdi.

Lavrov ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirterek, ikili anlaşmaların takibine vurgu yaptı.