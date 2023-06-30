İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırılara tepkiler büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsveç’in Tahran Maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Stockholm'de Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan saldırıların kınandığı belirtildi.

Dini değerlere saygı gösterilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, “Sözde ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu eylem içinde nefret ve şiddet barındırmaktadır. İsveç yönetiminin benzer saldırılar karşısındaki sessizliği ise tekrarlanan bu eylemlere cesaret veriyor” denildi.

Açıklamada ayrıca İran ve diğer İslam ülkelerinin İslami değerlere yönelik saldırılara daha fazla tahammül etmeyeceği belirtilerek, İsveç’ten üzerine düşen sorumluluğu alması istendi. İsveç yönetiminden dini değerleri hedef alan saldırıları engellemesi istenilen açıklamada, “Eğer İsveç zamanında dini değerlere yönelik saldırıların önünü almış olsaydı bugün Kur’an-ı Kerim’e yönelik bu saldırı gerçekleşmemiş olurdu” ifadeleri kullanıldı.

Tahran'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Kenani, Kur'an yakma eyleminin İsveç polisi tarafından onaylanmasını "kışkırtıcı, ölçüsüz ve kabul edilemez bir eylem" olarak nitelendirdi.

“Kutsal kitaplara hakaret etmek şiddet ve nefreti yaymanın açık bir örneğidir.” diyen Kenani, bu eylemin insan hakları değerlerine aykırı olduğunu dile getirdi.

Kenani, "İran hükümeti ve halkı, dünyadaki diğer Müslümanlar ve özgür düşünceye sahip insanlar gibi böyle bir saygısızlığa müsamaha gösteremez ve bu eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, "İsveç hükümetinden bu konuda hesap verme ve sorumluluk ilkesine özenle dikkat etmesi ve kutsal değerlere hakaretin tekrarlanmasına engel olması beklenir." diye konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.