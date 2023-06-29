Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Türk medyasına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, "İslam düşmanları iklime gölge düşürmeye çalışıyor. Fikir özgürlüğü adı altında buna izin verenler emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

Erdoğan, "Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en şiddetli olarak ortaya koyacağız. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.