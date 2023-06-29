Tahran'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık eylemine sert bir şekilde tepki gösterdi.

Kenani, Kur'an yakma eyleminin İsveç polisi tarafından onaylanmasını "kışkırtıcı, ölçüsüz ve kabul edilemez bir eylem" olarak nitelendirdi.

“Kutsal kitaplara hakaret etmek şiddet ve nefreti yaymanın açık bir örneğidir.” diyen Kenani, bu eylemin insan hakları değerlerine aykırı olduğunu dile getirdi.

Kenani, "İran hükümeti ve halkı, dünyadaki diğer Müslümanlar ve özgür düşünceye sahip insanlar gibi böyle bir saygısızlığa müsamaha gösteremez ve bu eylemi şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca, "İsveç hükümetinden bu konuda hesap verme ve sorumluluk ilkesine özenle dikkat etmesi ve kutsal değerlere hakaretin tekrarlanmasına engel olması beklenir." diye konuştu.