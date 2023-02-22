ABD stratejisi bölgede başarısız oldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, eski ABD başkanının Afganistan'da yedi trilyon dolar harcadığını ve en az yedi bin kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiğine değinerek, "Bu devasa Amerikan yatırımının başarısız olmasına neden olan İran İslam Cumhuriyeti sistemi ve İslam Devrimi kültürüydü" dedi.

Bölgedeki bazı ülkelerin işbirliğiyle şekillenen ve IŞİD gibi tehlikeli terör örgütünün oluşmasına yol açan Amerikan stratejisindeki değişikliğe atıfta bulunan Tuğgeneral Kaani, "Direniş cephesinin sahte bir kopyası olan IŞİD modeli, bölgenin şartlarını Amerikalıların istediği şekle sokabilecek güce sahipti, ancak Şehit General Süleymani ve yarenlerinin çabaları bu büyük komployu bozdu." ifadesini kullandı.

