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18 Mar 2023 09:03

Tuğgeneral Kaani’den Suriye’ye deprem ziyareti

Tuğgeneral Kaani’den Suriye’ye deprem ziyareti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, ikinci kez Suriye’deki deprem bölgesini ziyaret etti.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Suriye ziyareti kapsamında 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Lazkiye ve Halep’te incelemelerde bulundu.

Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Kaani, 9 Şubat tarihinde de Suriye’nin deprem bölgesini ziyaret etmişti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

BM, Suriye’nin kuzeybatısında etkili olan depremde ölenlerin sayısının 4 bin 400’e çıktığını duyurdu.

BM, son olarak Suriye için yaklaşık 400 milyon dolarlık acil insani yardım çağrısı yaptı.

News Code 1908231

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