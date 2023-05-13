Kudüs Gücü Komutanı’ndan “Filistin” açıklaması

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, Meşhed kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı.

Filistin’deki gelişmeleri değerlendiren Tuğgeneral Kaani, “Filistinli kahraman gençler Batı Şeria'da her gün 30 direniş operasyonu gerçekleştiriyor. Bunlar, Direniş Cephesi ve İslami küresel seferberliğinin sonucudur." dedi.

Tuğgeneral Kaani, “Filistinli gençleri desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.” ifadesini kullandı.

Partikte de Filistinli gençlerin güçlü cehpesine destek verileceğini aktaran Tuğgeneral Kaani, “Siyonist Rejim’in tamamen yok edilmesi için birlikte çalışıyoruz.” diye konuştu.