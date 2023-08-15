Irak Ulaştırma Bakanı Türkiye yolcusu

Irak Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybis El Sadavi'nin dün Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bağdat ile Ankara'nın gündemindeki stratejik konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında hayata geçirilmesi planlanan Kalkınma Yolu Projesi masaya yatırıldı.

Açıklamada, El Sadavi'nin Türkiye-Irak arasında doğrudan demiryolu bağlantısı konusunu görüşmek için yakında Türkiye'ye gideceği ifade edildi.

Kalkınma Yolu Projesi nedir?

Irak Ulaştırma Bakanlığı Nisan 2010'da, Büyük Faw Limanından yararlanmak için Faw'dan Suriye ve Türkiye'ye bir demir yolu inşaatı için yatırım tekliflerini kabul ettiğini açıklamıştır. Ayrıca 2014 Mart ayında Irak, bu amaçla Dünya Bankası ile bir anlaşma imzalamıştır. 2015 yılında Pakistan'ın Gwadar Limanının Çin tarafından geliştirilip kiralanmasıyla Irak'ın jeopolitik önemi artmıştır. Çünkü Gwadar’a ulaşan Çin malları, Süveyş Kanalı'ndan geçerek deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak yerine çok daha düşük maliyetle kısa sürede Avrupa'ya varacaktır.