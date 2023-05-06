Uluslararası Bağdat Su Konferansı başladı

6-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uluslararası 3. Bağdat Su Konferansı başladı.

Bu konferansın açılışında konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dicle-Fırat havzasında yaşanan şiddetli su krizine atıfta bulunarak, bu sorunun çözülmesi için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

"Su ve İklim Değişikliği" başlıklarının ele alınacağı konferansta İran'ı İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan temsil ediyor.

Söz konusu konferansta Türkiye, Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan'dan da heyetler yer alıyor.

Bağdat Su Konferansı’nın ilki Mart 2021'de, ikincisi ise Mart 2022’de düzenlenmişti.