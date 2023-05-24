Irak, Kalkınma Yolu Konferansı'na İran'ı davet etti

27 Mayıs'ta Bağdat'ta düzenlenecek bir günlük Kalkınma Yolu Konferansı'na İran ve Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman'ın davet edildiği belirtildi.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, bu konfrans başkent Bağdat'ın güvenli Yeşil Bölgesi'ndeki Hükümet Sarayı'da yapılacak.

Kalkınma Yolu Projesi nedir?

Irak Ulaştırma Bakanlığı Nisan 2010'da, Büyük Faw Limanından yararlanmak için Faw'dan Suriye ve Türkiye'ye bir demir yolu inşaatı için yatırım tekliflerini kabul ettiğini açıklamıştır. Ayrıca 2014 Mart ayında Irak, bu amaçla Dünya Bankası ile bir anlaşma imzalamıştır. 2015 yılında Pakistan'ın Gwadar Limanının Çin tarafından geliştirilip kiralanmasıyla Irak'ın jeopolitik önemi artmıştır. Çünkü Gwadar’a ulaşan Çin malları, Süveyş Kanalı'ndan geçerek deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmak yerine çok daha düşük maliyetle kısa sürede Avrupa'ya varacaktır.