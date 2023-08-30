İran’ın "Hayyam" uydusu 9 Ağustos 2022’de Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’ndeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı.

500 kilometre mesafedeki yörüngeye başarıyla yerleşen uydu, tarım, doğal kaynaklar, madencilik, çevre sorunları ve sınırların gözlemlenmesi için kullanılıyor.

Bu başarılı fırlatma işleminden hemen sonra Mahdaşt izleme istasyonunun Hayyam uydusunun yörüngesine doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğini gösteren ilk telemetri sinyalleri aldığı öğrenildi.

Tasarıma göre uydu 24 satte 4 kez ülke semalarından geçiyor.

'Hayyam uydusu görevini başarıyla yürütüyor'

Uzaktan algılama uydusu Hayyam'ın son durumu hakkında açıklamada bulunan İran Uzay Ajansı Sözcüsü Hüseyin Darliriyan, Hayyam'ın görevini başarıyla yürütmekte olduğunu söyledi.

Daliriyan, ülke topraklarının yüzde 40'ının uydu görüntüsünün hazırlandığını belirterek, Hayyam tarafından çekilen uydu görüntülerinin hizmete sunulacağını dile getirdi.