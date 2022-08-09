İran'ın Hayyam uydusu uzaya fırlatıldı

İran'ın yeni uydusu Hayyam, bu sabah Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

İran Uzay Ajansı (ISA) tarafından geliştirilen uzaktan algılama uydusu, ülkedeki çeşitli sektörlerin bilgisayarlaştırılması için altyapı sağlayacak.

Kazakistan'da bulunan İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu uydunun İran'ın ihtiyaç duyduğu uzay verilerini sağlamak için çok büyük bir adım olduğunu ve görüntülerinin ülkenin çevre ve tarım alanlarındaki uzay uygulamalarını tanıtmak için yüksek doğrulukla kullanılabileceğini bildirdi.

Bakan Zarepur, bunun İran ve Rusya arasında uzay alanında stratejik bir işbirliğinin başlangıcı ve İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile dünyanın önde gelen ülkeleri ile stratejik işbirliğinin başlangıcı olduğunu kaydetti.

Zarepur, İran'ın artık yörüngeye hafif uyduları yerleştirebileceğini ve Hayyam uydusunun 600 kilogram ağırlığında ve dünyadan 500 kilometre uzaktaki bir yörüngeye yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Söz konusu uydu, adını matematik, astronomi, felsefe ve şiir alanındaki engin bilgisi ile tanınan 11. Yüzyıl İranlı bilgin Ömer Hayyam’dan almıştır.