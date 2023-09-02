İran ile Irak'ın önemli projesi başlıyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, bugün Huzistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Şelemçe-Basra demiryolu projesini İran ve Irak'ın Batı Asya bölgesindeki ''stratejik planı'' olarak nitelendirdi.

Bu projenin tamamlanmasıyla İran'ın demiryolu ağının Akdeniz ülkelerine bağlanabileceğini aktaran Muhbir, ''Bu tren hattının Necef ve Kerbela kentlerine seyahatin kolaylaştırılmasında özel bir rol oynmasını umuyoruz.'' dedi.

Muhammed Muhbir ardından söz konusu demiryolu projesinin başlama törenine katılmak üzere Abadan kentine gitti.

Sınırın sıfır noktasında düzenlenecek törene Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin de katılacağı öğrenildi.

Irak hükümet Sözcüsü Basim El-Awadi, dün yaptığı açıklamada yolcu taşımacılığı yapılacak Basra-Şelemçe demiryolu projesinin yarın başlayacağını duyurmuştu.

El-Awadi, ''Bölgedeki önemli ulaşım projelerinden biri olan Basra-Şelemçe planı, Orta Asya ülkelerinden Irak'a yolcu ve ziyaretçi taşınmasına katkı sağlayacak.'' demişti.

Tahran ile Bağdat 2015'te iki ülkeyi birbirine bağlayan 32,5 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının inşası konusunda anlaşmıştı.