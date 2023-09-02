İran ile Irak'ın ortak projesi resmen başladı

İran'ı Irak'a bağlayacak 32 kilometrelik Şelemçe-Basra demiryolu projesinin inşaatı İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin katıldığı törenle başladı.

Yaklaşık 18 ila 24 ayda tamamlanacak projenin 16 kilometresini İran, diğer yarısını da Irak inşa edecek.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhbir, projenin tamamlanmasıyla İran'ın demir yolu ağının Akdeniz ülkelerine bağlanabileceğini söyledi.

Muhbir, projenin hayata geçirilmesiyle şu anda yaklaşık 11 milyar dolar olan İran ile Irak arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkabileceğini belirterek, "Öte yandan bu sürecin devreye girmesiyle Irak, Kafkaslar ve Orta Asya dahil olmak üzere İran'a komşu ülkelere tam erişimini garanti altına alacaktır." dedi.

Irak Başbakanı'ndan ortak demiryolu projesinin önemine vurgu

Başbakan Sudani de yaptığı konuşmada bu projenin önemine vurgu yaparak, ''İran ile Irak arasındaki demiryolu projesi, ekonomik altyapının güçlenmesine ve Irak'ın gelişmesine yol açacaktır.'' diye konuştu.