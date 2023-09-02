Güney Kore, Kuzey'in seyir füzeleri fırlattığını duyurdu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının yaptığı açıklamada, seyir füzelerinin 04.00 sularında fırlatıldığı kaydedildi.

Konu ile ilgili fazla bilgi paylaşılmadı.

Geçen Temmuz ayında da Güney Kore, Kuzey Kore'nin Çin ana karası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığını bildirmişti.

Kuzey Kore'nin olası fırlatma denemelerinin yakından izlendiği kaydedilen açıklamada, ABD ile işbirliği içinde Güney Kore ordusunun teyakkuz halinin desteklendiği ifade edilmişti.