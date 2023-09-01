İran ve Irak arasında tren projesi start alıyor

Irak hükümet Sözcüsü Basim El-Awadi, yolcu taşımacılığı yapılacak Basra-Şelemçe demiryolu projesinin yarın başlayacağını duyurdu.

El-Awadi, ''Bölgedeki önemli ulaşım projelerinden biri olan Basra-Şelemçe planı, Orta Asya ülkelerinden Irak'a yolcu ve ziyaretçi taşınmasına katkı sağlayacak.'' dedi.

Daha önce Bağdat hükümetine bağlı bir kaynak, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani'nin İran'la demiryolu bağlantısı projesini başlatmak üzere önümüzdeki Cumartesi günü (2 Eylül) Basra kentini ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Tahran ile Bağdat 2015'te iki ülkeyi birbirine bağlayan 32,5 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının inşası konusunda anlaşmıştı.