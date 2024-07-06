Kral Salman ile oğlu Veliaht Prens'ten tebirk mesajı

Kral Salman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı ve İran halkını tebrik etti.

Veliaht Prens mesajda ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferiniz münasebetiyle, size içten tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

İki ülkemizi ve halklarımızı bir araya getiren ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden ilişkileri geliştirme ve derinleştirme konusundaki kararlılığımı vurguluyorum".

Kral Salman mesajında şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferiniz münasebetiyle, size içten tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. İki kardeş ülkemize ve halklarımıza, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı geliştirmek için koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesine önem veriyoruz"