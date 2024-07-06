Neçirvan Barzani'den Pezeşkiyan’a tebrik mesajı

Barzani yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ı tebrik ederek, Erbil ile Tahran arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin sürdürülmesini temenni etti.

IKBY Başkanı Barzani, “Sayın Mesud Pezeşkiyan’ı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı şahsım ve Kürt halkı adına tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Barzani İran İslam Cumhuriyeti ile ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde uzun süredir devam eden dostane ilişkileri geliştirmeyi ve ortak işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı.