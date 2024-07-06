Devrim Lideri, yeni seçilen cumhurbaşkanına tavsiyelerde bulundu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei yayınladığı bir mesajda seçim adaylarına ve seçim alanında çalışan tüm aktivistlere teşekkür ederek, seçilmiş cumhurbaşkanının ülkenin birçok kapasitesini halkın refahı ve ülkenin ilerlemesi için kullanarak Şehit Reisi'nin yolunu sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin yayınladığı mesaj şöyledir:

“Şükürler olsun ki büyük İran milleti, şehit cumhurbaşkanını kaybetmenin ağır trajedisinden sonra kısa bir hukuki süre içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirdi birkaç aday arasından ülkenin cumhurbaşkanını seçti.

Seçimi organize eden saygın yetkililer gereken hız ve tam bir güvenle görevlerini yerine getirirken, değerli halk da sorumluluk duygusuyla meydana geldi.

İran milletinin düşmanlarının onları umutsuzluğa ve çıkmaza sürüklemek için başlattığı seçimleri boykot etme çabaları karşısında yapılan bu büyük hareket parlak ve unutulmaz bir eylemdir ve tüm onurlu adaylar ve her birinin zaferi için haftalarca gece gündüz çalışan herkes bu sevaba ortaktır.

İran milleti ve seçilmiş cumhurbaşkanını tebrik eder ve ülkenin ilerlemesi ve saygınlığının artması için herkese işbirliği yapmasını tavsiye ediyorum. Seçimlerdeki rekabetçi davranışlar dostluk normlarına dönüştürülmeli ve herkes ülkenin maddi ve manevi refahı için elinden geleni yapmalı.

Seçilmiş cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan’a ise ülkenin birçok kapasitesini halkın rahatı ve ülkenin ilerlemesi için kullanarak Şehit Reisi'nin yolunu sürdürmesini tavsiye ediyorum.”