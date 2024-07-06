  1. Dünya
  2. Asya
6 Tem 2024 14:08

Japonya'dan tebrik mesajı

Japonya'dan tebrik mesajı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Mesut Pezeşkiyan'ın İran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinin ardından bir tebrik mesajı gönderdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Toshihiro Kitamura yayınladığı mesajda "İran'ın Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmada ve durumu istikrara kavuşturmada yapıcı bir rol oynayamasını umuyoruz. Japonya, yeni İran hükümetiyle müzakereleri güçlendirirken, İran'la geleneksel dostane ilişkiler temelinde Orta Doğu bölgesindeki gerilimi azaltmak ve durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik çabalarını sürdürecek"iifadesi kullanıldı.

News ID 1918323

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler