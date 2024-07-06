Japonya'dan tebrik mesajı

Japonya Dışişleri Bakanlığı Toshihiro Kitamura yayınladığı mesajda "İran'ın Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığında Ortadoğu'daki gerilimi azaltmada ve durumu istikrara kavuşturmada yapıcı bir rol oynayamasını umuyoruz. Japonya, yeni İran hükümetiyle müzakereleri güçlendirirken, İran'la geleneksel dostane ilişkiler temelinde Orta Doğu bölgesindeki gerilimi azaltmak ve durumu istikrara kavuşturmak için diplomatik çabalarını sürdürecek"iifadesi kullanıldı.