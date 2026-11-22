İran Dışişleri Bakanı'nın Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran'ın ekonomik ablukayla mücadele etmek için gerekli tüm adımları atacağını açıkladı.

Garibabadi, İran'ın ekonomik ablukayı bir savaş eylemi olarak değerlendirdiğini ve buna karşı mücadele edeceğini belirtti.

ABD'nin İran'a iki kez askerî saldırı düzenlediğini ve ağır bir yenilgiye uğradığını savunan Garibabadi, Washington'un daha büyük bir yenilgi yaşamak istiyorsa askerî seçeneği yeniden deneyebileceğini ifade etti.

ABD'nin akılcı davranması durumunda askerî seçeneği bir kenara bırakması ve İran'la diplomasi yolunu tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Garibabadi, İran'ın istişarelerini, temaslarını ve mesaj alışverişini sürdürdüğünü ancak yalnızca diplomasiye bel bağlamadığını belirterek, tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını kaydetti.