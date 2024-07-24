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24 Tem 2024 08:50

Irak direnişinden Eilat'a İHA'lı saldırı

Irak direnişinden Eilat'a İHA'lı saldırı

Irak İslami Direnişi yaptığı açıklamada, Eilat limanındaki hayati bir hedefe birkaç insansız hava aracıyla saldırdığını bildirdi.

Irak İslami Direnişi, Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat'ta önemli bir hedefi insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

Irak direnişi geçtiğimiz hafta ve aylarda Eilat'taki hassas ve önemli hedefleri birçok kez hedef almıştı.

Irak direnişi geçenlerde, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam etmesi halinde bu rejimin işgal altındaki bölgelerideki mevzilerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Leyla Ferahani

News ID 1918745

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