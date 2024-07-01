Irak direnişinden Eilat'a İHA'lı saldırı

Irak İslami Direnişi, Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği suçlara tepki olarak işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Eilat'ta önemli bir hedefi insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

Irak direnişi geçtiğimiz hafta ve aylarda Eilat'taki hassas ve önemli hedefleri birçok kez hedef almışı.

Irak direnişi geçenlerde, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam etmesi halinde bu rejimin işgal altındaki bölgelerideki mevzilerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağı konusunda uyarmıştı.