Irak direnişinden Siyonist rejimin elektrik santraline saldırı

Irak İslami Direnişi İşgal altındaki topraklardaki Kayserya’da bulunan “Orot Rabin” elektrik santralini insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Siyonist rejimin “Orot Rabin” elektrik santrali 8 Haziran da Irak direnişi tarafından hedef alınmıştı.

Irak İslami Direnişi ayrıca Salı akşamı Filistin ve Gazze halkına destek amacıyla ve Siyonist rejimin suçlarına yanıt olarak Eilat’ta hassas ve önemli bir hedefi İHA ile vurmuştu.

Bu grup daha önceki operasyonlarında, Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi halinde Siyonist rejimin işgal altındaki bölgelerdeki mevzilerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıracağı konusunda uyarıda bulunmuştu.