Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filistin'e destek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında D Grubunda Mali ile İsrail Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Maç sırasında taraftarlar, Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla Filistin bayrağı açtılar.
Paris Olimpiyatları'nda resmi açılış töreni yarın yapılacak
Paris 2024 Olimpiyatları açılış töreni 26 Temmuz cuma günü saat 20.30'da başlayacak.
Filistinli sporculardan, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesi çağrısı
Filistin Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) yazdığı mektupta, Siyonist İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istemişti.
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